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Engelli Mustafa’nın rüyasını başkan gerçekleştirdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası’nda yaşayan 47 yaşındaki engelli Mustafa, ayak parmaklarıyla kullanmak zorunda olduğu bilgisayar klavyesi yardımıyla girdiği bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından seslendiği Ayvalık halkı ile belediye başkanına ulaşmayı başararak, en büyük arzusuna kavuştu.

Engelli Mustafanın rüyasını başkan gerçekleştirdi

10 Ağustos 2017 18:14

Geçtiğimiz yıl Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği tarafından Mustafa Şimşek’e akülü sandalye armağan edildi. Mustafa, özgürlüğüne kavuşacağını hayal ettiği sandaliyesini evinin önündeki döşeme taşlı yolun SİT alanı kapsamında olması yüzünden kullanamıyordu. Bursa Anıtlar Kurulu'na başvuran Şimşek, 1 yıldır bir çalışma yapılmayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Yürüyemeyen, konuşamayan ve ellerini kullanamayan Şimşek, zekası ve azmi sayesinde zoru başararak ayak parmakları ile kullandığı bilgisayar klavyesinin yardımıyla bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabın yaşadığı sorunu bıkmadan usanmadan Ayvalık halkı ile paylaştı. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’e de özel mesaj atan Mustafa Şimşek, Başkan Gençer’in durumdan haberdar olur olmaz kendisini ziyaret etmesiyle maksadına ulaştı.

Gençer, yolun SİT alanı olmasına rağmen tüm riski üstlenerek hemen evin önünden başlayıp, Cunda Adası’nın Eski Yol mevkiine kadar uzanan parkurda 350 metrelik yolun bir kısmını Mustafa’nın sandalyesiyle geçebileceği şekilde düzenlettirdi. Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi Bakkal Sokağı'nda annesi Hanife Şimşek ve babası Orhan Şimşek ile birlikte yaşamını sürdüren Mustafa Şimşek, yol ile adeta yeniden hayat buldu.
Yolun tamamlandığı bugün ilk kez Başkan Gençer ile evden çıkan Mustafa Şimşek, anne ve babasının da mutlu bakışları arasında yolu ilk kez akülü sandalyesiyle kullandı. 

Suat Salgın
 

Etiketler: balıkesir


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