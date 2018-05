Engelli oğluna 9 yıldır gözü gibi bakıyor

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde yaşayan Meryem Serçe (39), 9 yaşındaki oğlu Bartu'ya gözü gibi bakıyor. 6 aylık doğan ve serebral palsi hastalığı bulunan Bartu, yaşıtları gibi gezemiyor ve konuşamıyor. Bu süreçte her hafta fizik tedaviye giden Bartu'nun tek arkadaşı olan anne Meryem Serçe, oğlunun yaşıtları gibi gezip konuşacağı günleri bekliyor. 2 yıl önce eşinden ayrılan anne Serçe, evladının yanından bir an bile olsun ayrılmıyor.

Sürekli oğlu ile vakit geçirdiğini belirten Meryem Serçe, hayatının sonuna kadar evladının yanında olacağını belirtti. Anneler Günü'nde en güzel hediyenin oğlu olduğunu ifade eden Serçe, "Oğlum 9 yaşında ve 6 aylık dünyaya geldi. Yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Bugün Anneler Günü, benim için en büyük hediye oğlum. O benim yaşama sebebim ve hayatımın anlamı. Rahatsızlığı serebral palsi, beyin hasarı deniliyor. Şu an fizik tedaviye ve eğitime gidiyoruz. İnşallah ben düzeleceğine inanıyorum. Doktorlar zamanın göstereceğini söylüyorlar. İnşallah düzelecek, ben anne olarak umutluyum. Eşimden ayrıldık ve 2 yıl oldu. Ben annemin yanında kalıyorum. Evladıma hem annelik hem de babalık yapıyorum. Ömrünün sonuna kadar da yapacağım. O benim her şeyim. Yaşadığım zorluklar oluyor, özellikle oğlum artık ağırlaştı. 9 yaşında ve taşırken, kaldırırken ve yatırırken zorlanıyorum. İleride bu nasıl olur bilmiyorum. Mesela sosyal hayatım yok benim, çocuğum ile ilgileniyorum. Ama hiçbir şekilde önemli değil. Yaz kış sürekli oğlumla vakit geçiriyorum. Oğlum mutlu olsun yeter. Anneler Günü'nde hediye alamadım ama dediğim gibi evladım en güzel hediyedir. En başta annem en büyük destekçim, ablalarım da her zaman yanımda oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah annemi başımdan, beni de Bartu'nun başından eksik etmesin" dedi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak