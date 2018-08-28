Engelli oğluyla durakta yatan annenin yardım çığlığına binler ses verdi

Taşkın ve oğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yetkili devlet kurumlarıyla iletişime geçmesiyle beraber oğluyla sıcak yuvaya kavuştu.

İzmir’de yaşayan 63 yaşındaki Seval Taşkın ve 35 yaşında yüzde 80 engelli raporu bulunan oğlu Batuhan Sezgin'in içler acısı hali gören herkesin içini acıtmıştı. Anne ve oğlu, ailevi durumların kötüye gitmesiyle beraber 9 aydır sokakta kalmaya başlamıştı. Bornova ilçesindeki Kamil Tunca civarında son 3 aydır da otobüs duraklarında idare eden anne ve oğlunun yürekleri burkan görüntüleri, İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına yansımıştı. Anne Taşkın'ın, "Son 3 aydır buradaki otobüs durağında kalıyoruz. Burada bulunan benzin istasyonunda temel ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bulursak bir şeyler yiyoruz, bulamazsak öyle yatıyoruz. Üç gün boyunca çocuğumun aç yattığını biliyorum. Benim tek isteğim oğlumla birlikte yaşayabileceğim bir göz odalı ev" sözleri ise milyonlarca insanı ağlattı.

Yardım yağdı

Annenin yardım çığlığına ise kimse kayıtsız kalmadı. Televizyonlardan, internet sitelerinden ve gazetelerden haberi okuyan vatandaşlar, 63 yaşındaki anne ve engelli oğluna yardım etmek için adeta sıraya girdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, anne ve oğluna duyarsız kalmadı. Görüntüleri izleyen Hamza Dağ, İHA muhabirlerini bizzat arayarak ailenin bilgilerini aldı ve yetkili kurumlarla temasa geçti. Bornova Kaymakamlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Dağ'ın girişimi üzerine ailenin sorunlarının giderilmesi için bir çalışma başlattı.

Görevliler, hemen anne ve engelli oğlunu kaldığı duraktan alıp bir pansiyona yerleştirdi. Ev tutulması ve eşyalarında alınması için bir girişim başlarken, ailenin bir kaç gün içerisinde tutulacak eve yerleştirileceği ve yine Batuhan Sezgin'e de engelli maaşının bağlanacağı bildirildi.

Annenin artık oğluyla yüzü gülüyor

Anne Seval Taşkın, yetkililerin devreye girmesine çok mutlu olduklarını belirterek, "Kaymakamımız ile görüştük. Durumumuzu anlattık onlarda yardımcı olmak için çalışma başlattı. Geçici olarak bir pansiyona yerleşeceğiz oğlum ile daha sonra oğlumla birlikte yaşayabileceğimiz evi ayarlayacak kaymakamlığımız. Ev bulunduktan sonra maddi ve manevi yardımlara devam edileceği belirtildi. Oğlumun kesilen engelli maaşı için de çalışma başlatıldı" dedi.

"Annemden beni ayırmayın" sözü ile herkesi etkileyen engelli Batuhan Sezgin de, "Annemden ayrılmadan yaşamaya devam edeceğiz. Çok mutluyum" sözleri ile mutluluğunu paylaştı.

Halil Karahan - Serdar Yılmaz