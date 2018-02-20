Engelli öğrencinin diploması evinde takdim edildi

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezine bağlı Açık Öğretim Lisesine 2013 yılında kayıt yaptıran ve engelli durumundan dolayı 12 dönem sonunda diploma almaya hak kazanan İsmail Arslan’a diploması evinde verildi. 2010 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucunda belden aşağı felçli olan ve yüzde 90 raporu bulunan İsmail Arslan, uzun bir tedaviden sonrasında eğitim öğretim hayatını sürdürdü.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Adıyaman’da açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulunda aktif, donuk ve silik olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin eğitim gördüğünü belirterek, “Halk Eğitimi Merkezi olarak halkımızın hizmetinde olduğumuzu kendisi ve ailesiyle paylaştık. Kapımızın herkese açık olduğunu ifade ettik. Engelli vatandaşlarımıza evde hizmet etmenin bizim için bir görev olduğunun farkındayız. Hayat boyu öğrenmenin herkesin hakkı olduğuna inanıyor ve kurum olarak herkesin bu hizmetten yararlanması için çalışıyoruz. Bu güzel çalışmalardan dolayı tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade eden İsmail Arslan, “Yedi yıl önce beyin kanaması geçirdim. Uzun süreli bir tedavi gördüm. Şükürler olsun Rabbim bana hayatımı bağışladı. Evlendim, iki tane kızım var. Anne ve babamla birlikte yaşıyorum. Engelli olduğumdan dolayı normal okula gidemedim. Açık öğretim lisesine kayıt oldum. Halk Eğitimi Merkezi çalışanları bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Diplomamı aldım. EKPSS sınavına katılacağım. İnşallah kazanır memur olurum. Üniversite okumak istiyorum. Amacım, hiç kimseye bağlı kalmadan hayatımı idame ettirebilmektir” dedi.

Ziyarete Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Sakin, personeller İzzettin Şahin, Fadıl Sonuç ve Ahmet Çelik katıldı.

Ahmet Arslantaş

