Engelli öğrencinin serviste unutulduğu iddiası

İddiaya göre, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü, Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ile İş Okulu’nda eğitim gören hafif zihinsel engelli 7 yaşındaki E.Ç., ailesi tarafından sabah okuluna gitmek üzere E.T. idaresindeki servis aracına bindirildi.

Oğlunun okuldan dönmesinin ardından, çocuğunun beslenme çantasındaki yiyeceklerinin olduğu gibi durduğunu gören anne Leyla Ç., durumdan şüphelenerek okul yöneticileriyle görüştü. Güvenlik kameraları incelediğinde olay günü çocuğunun servisten inmediği görüldü. Şoförün çocuğu serviste unuttuğu ve 5 saattin ardından okuldan aldığı diğer çocuklarla birlikte evine bıraktığı iddiası üzerine Leyla Ç., Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan servis şoförü E.T., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın yanı sıra Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.

Olayla ilgili olarak başlatılan her iki soruşturma da sürdürülüyor.

Serdar Şahin

