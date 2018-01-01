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Engelli rampasında yarım saat bekledi

Bedensel engelli bayan, engelli rampası önünde park eden otomobillerden dolayı motorlu aracı ile kaldırımda yarım saat mahsur kaldı.

Engelli rampasında yarım saat bekledi

01 Ocak 2018 10:38
Engelli rampasında yarım saat bekledi - Tıkla İzle

Sivas’ta İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, motorlu aracı ile engelli kaldırımında seyreden Gülseren Geçkil isimli bedensel engelli bayan, engelli rampası önünde park eden otomobillerin engeline takıldı. Geçkil, farkındalık oluşturmak adına yönünü değiştirmeyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, engelli kaldırımı önünde park eden araç sürücülerine ulaşmak için çalışma başlattı.

Bedensel engelli bayan aradan yarım saat geçmesine rağmen bulunduğu yerden ayrılmayıp gerekirse sabaha kadar bekleyebileceğini belirtti. Geçkil yaptığı açıklamada, “Bedelsel engelliyim. Motor kullanıyorum. Engelli rampasına araba park ettikleri için kaldırımda mahsur kaldım. Yarım saattir bekliyorum. Emniyete haber verdim. Trafik polislerimiz geldi. Gerekirse sabaha kadarda bekleyeceğim” şeklinde konuştu. Bu sırada trafik polisleri sürücülerden birine ulaşmayı başlardı. Olay yerine gelen sürücü, şehirdeki park sorunundan yakınarak engelli bayandan özür dileyip helallik istedi. Aracını kaldırması ile Geçkil, trafik polislerine teşekkür ederek yoluna devam etti. 

Veysel Korkmaz - Onur Erden

Etiketler: engelli rampası, Sivas

 

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