Engelli sürücünün kullandığı araç seyir halindeyken alev aldı



Fatih Laleli’de seyir halinde olan bir otomobilin motor bölümünden bir anda dumanlar yükseldi. Yol ortasında otomobili durdurduktan sonra aşağıya inen sürücü görenleri hayrete düşürdü. Tek bacağı olmayan sürücü çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar su dökerek yangına müdahale etmek isterken, engelli sürücünün aracına tekrar binerek kontak kapatmaya çalışması dikkat çekti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Trafiğin ortasında yanan araç kamerada

Laleli’de yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yol ortasına durdurduğu ve araçtan dumanların yükseldiği görülüyor. Yolda seyir halinde olan sürücülerin zor anlar yaşadığı görülürken, vatandaşların su döküp söndürmeye çalıştığı ve engelli sürücüsünün aracın yanına gelerek kontak kapattığı da görülüyor.