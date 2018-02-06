Engelli tuvaletindeki görevliye kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Kapalıçarşı’da engelli tuvalet görevlisi Şeref Zengin ile tuvalete giren 2 kişi arasında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan ve kısa süre sonra tekrar gelen 2 şahıs ellerinde silahla etrafa kurşun yağdırdı. Şüphelilerin açtıkları ateş sonucu engelli tuvalet görevlisi Şeref Zengin ve esnaf Ali Ekşi yaralandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler K.E. ve Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden K.E. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken şüpheli Y.Y., tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"15- 20 kişi beni kafama vurarak darp etti"

Şüpheli mahkemede sorgusunda K.E.'nin 10 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, "K.E. ile birlikte alkol aldıktan sonra pasajın içerisinde bulunan tuvalete gittim. Tuvalete girerken tuvaletçinin yanındaki Cengiz isimli tanıdığıma selam verdim. Tuvaletten çıktıktan sonra Cengiz ağabeyi göremeyince nerede olduğunu sordum. Bu şahıs da ayağı kalkarak küfür etti. Ben sinirlenerek kendisine tokat attım. Yanından uzaklaştığım sırada pasajdaki esnaflar yolumu kesti. Yaklaşık 15- 20 kişi tuvaletçi beni kendilerini gösterdiği için beni kafama vurarak darp ettiler, üstüm başım yırtıldı" dedi.

"Pasajın içerisinde 3-4 kişiye doğru ateş ettim"

Pasajdan çıkarak K.E.'nin yanına gittiğini kaydeden Y.Y., "Üstüm yırtık olduğu için değiştirmek üzere birlikte evime gittik. Evden çıkarken yanıma tabancamı aldım. İlk alkol aldığımız yere geri döndük. Beni darp edenlerle konuşmak için tekrar pasaja gittim. Pasaja girdiğimde bir şahıs elini beline atınca ben de halihazırda elimde bulunan tabancayı tutarak neden beni darp ettiklerini sordum. Şahıslar elimde silahı görünce kaçtılar. Pasajın içerisinde 3-4 kişiye doğru ateş ettim. Dükkanın içerisinde bulunan bir şahıs da bana ateş etti ve yaralandım. Beni silahla yaralayan ve öncesinde darp eden kişilerden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Y.Y., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Bayram Şahin - Gamze Erdemir