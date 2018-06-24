Engelli vatandaş oyunu kullanamadığı için gözyaşlarına boğuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne refakatçısıyla birlikte oy kullanmaya gelen 64 yaşındaki Adem Karabıyık, oy kullanacağı sandığın üst katta bulunması nedeniyle zor anlar yaşadı. Tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanmaya gelen Karabıyık, okulda asansör bulunmadığı için oy kullanacağı sandığa gidemeyince göz yaşlarına boğuldu. Bir süre okul önünde oyunu kullanabilmek için çözüm bekleyen engelli vatandaş beklediği çözüm gelmeyince oyunu kullanamayarak gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

Samet Kahraman

