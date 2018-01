Engelli vatandaş yeni akü isterken gözyaşlarını tutamadı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde oturan ve 3 sene önce geçirdiği beyin felci sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan Aytekin Eker, sadece engelli maaşı ile evinin 400 TL'lik kirasını ödemeye ve 3 tane çocuk okutmaya çalıştığını ama yetiremediğini anlattı. Akülü arabasının aküsünün bittiği için 4 aydır her gün saatlerce arabasının aküsünü doldurmak için soğukta beklemek zorunda kaldığını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Eker, yardım beklediğini söyledi.

“4 saatte doldurduğum akü 1 saatte bitiyor”

Geçirdiği felç sonrasında yürüme ve konuşma engeli oluşan Aytekin Eker, akülü arabasıyla ilgili yaşadığı sorunu ve bu sorunun çözülmesi için yardım beklediğine dikkat çekerek şunları söyledi, “43 yaşındayım, evli ve 3 çocuk babasıyım. 2015 yılında beyin felci geçirdikten sonra engelli oldum ve akülü arabaya mahkum hale geldim. Arabamın aküsü 4 ay önce bitti ama yeni akü alacak durumum yok. Manisa Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazdım ama daha bir cevap gelmedi. Bu yüzden 4 aydır çarşı merkezine gelerek belediye şarj istasyonunda yaklaşık 4 saat arabamın şarj olmasını bekliyorum. Daha önceki aylarda havalar şimdi ki kadar soğuk değildi idare ediyordum ama şimdi havalar iyice soğudu. Her gün çarşıya geliyorum 4 saate yakın arabanın şarj olmasını bekledikten sonra yaklaşık yarım saatlik mesafedeki evime dönüyorum. Ama 4 saatte doldurduğum akü 1 saatte bitiyor. Her gün merkeze gelerek bu işlemi yapmak zorunda kalıyorum. Ben bu zorluktan artık kurtulmak istiyorum. Benim sesimi duysunlar. Arabama yeni bir akü istiyorum. 4 aydır her gün gelip gitmekten, saatlerce soğukta akünün dolmasını beklemekten bunaldım.”

'Kınalı' ismini verdiği köpeği can dostu oldu

“Allah'tan can dostum köpeğim var da beni hiç yalnız bırakmıyor” diyen Eker köpeğine 'Kınalı' adını verdiğini belirterek, “Onu sütle besleyip büyüttüm, 1 yaşına geldi şimdi ve bana can yoldaşı oldu. Bana, bu köpeği sat kurtul bundan diyorlar. Ben nasıl satayım onu. Benim yanımdan hiç ayrılmaz, benimle birlikte her yere gelir. Evde canı sıkıldığı zaman kucağıma gelir, o zaman dışarı çıkmak istediğini anlarım birlikte gezmeye gideriz. Tabi arabamın şarjı yettiği kadar gezebiliyoruz. Karşılığında bir ev verseler bile değişmem Kınalı'yı” şeklinde konuştu.

“Engelli maaşım bütün bunlara yetmiyor"

Engelli duruma geldiğinden beri sadece engelli maaşı ile geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Eker, "23 yaşında bir kızımla 18 ve 14 yaşlarında iki tane oğlum var üçü de okuyor. En güzel şey okumaktır. Okumayın diyenlere aldanmayın ve elinizden geldiğince çocuklarınızı okutmaya çalışın. Bu yüzden çocuklarımın okullarını bitirip meslek sahibi olmalarını çok istiyorum ve elimden geldiğince onları okutmaya çalışıyorum. Ama evimin kirası 400 lira, çocuklarıma aylık 500 lira gönderiyorum ve engelli maaşım bütün bunlara yetmiyor. Eşim tarım işlerine gidiyor yevmiyeli olarak ama kışın o işler de olmuyor. Bu yüzden sadece benim engelli maaşımla idare etmek zorunda kalıyoruz ama o da yetmiyor. Ne yapacağım bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Adem Şahin