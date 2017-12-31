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Engelli vatandaşı öldüren suç makinesi adliyeye sevk edildi

Maltepe'de sokakta yaşayan engelli vatandaşı başından silahla vurarak öldüren ve çok sayıda suçtan arandığı belirlenen zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediği sırada alkollü olduğunu belirterek, otobüs durağında yaşayan engelli vatandaşı neden vurduğunu söylemediği öğrenildi.

Engelli vatandaşı öldüren suç makinesi adliyeye sevk edildi

31 Aralık 2017 15:06
Engelli vatandaşı öldüren suç makinesi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon durağında sokakta yaşayan engelli Kemal Gül'ü başından vurarak öldüren ve çok sayıda suçtan arandığı belirlenen Osman G., Maltepe Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Engelli vatandaşı vurduktan sonra olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ruhsatsız tabancası ve çok sayıda mermiyle yakalanan Osman G.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Zanlı Osman G., Maltepe Asayiş Büro Amirliğindeki sorgusunda otobüs durağında yaşayan engelli vatandaşı neden vurduğunu söylemediği öğrenildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. 

Mustafa Esen - Metin Başar

 

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