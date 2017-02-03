Adıyaman'da 2 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Valilik, Belediye ve İşkur’un öncülüğünde 10 adet engellilere özel simit satış arabası yaptırılarak, engellilere teslim edilmişti. Simit arabası verilen engellilerden Nazif Aktulum'a ait simit aracı gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Brandası kesilerek, camları kırılan arabanın içerisinde bulunan 150 TL'yi alan kişi ya da kişiler, gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Sabah tezgah açmak için aracına gelen engelli Aktulum, arabasına zarar verildiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Aktulum, aracında bulunan bozuk paraların da çalındığını belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Cihan Kizir



