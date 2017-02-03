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Engelli vatandaşın simit aracındaki bozuk paralar çalındı

Adıyaman’da bir engellinin hayırsever iş adamları tarafından yaptırılan simit aracı soyuldu. Aracın brandasını kesen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camları kırıp araçtaki 150 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Engelli vatandaşın simit aracındaki bozuk paralar çalındı

03 Şubat 2017 16:18

Adıyaman'da 2 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Valilik, Belediye ve İşkur’un öncülüğünde 10 adet engellilere özel simit satış arabası yaptırılarak, engellilere teslim edilmişti. Simit arabası verilen engellilerden Nazif Aktulum'a ait simit aracı gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Brandası kesilerek, camları kırılan arabanın içerisinde bulunan 150 TL'yi alan kişi ya da kişiler, gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Sabah tezgah açmak için aracına gelen engelli Aktulum, arabasına zarar verildiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Aktulum, aracında bulunan bozuk paraların da çalındığını belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, şüpheli kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Cihan Kizir

 

Etiketler: Adıyaman


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