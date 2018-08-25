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Engelli ve yaşlılık aylığı alan engellilere müjde

Zonguldak Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, engelli ve yaşlılık maaşı alan vatandaşların beklediği müjdeli haberin Resmi Gazetede yayımlandığını söyledi.

Engelli ve yaşlılık aylığı alan engellilere müjde

25 Ağustos 2018 14:24

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, engellilerin yıllardır devamlı gündeme getirdikleri ve merakla bekledikleri 2022 sayılı engelli maaşlarının aylığa dönmesi Resmi Gazetede yayımlanarak Eylül ayından itibaren aylığa döndüğü söyledi. Desteklerinden dolayı hükumet yetkililerine teşekkür eden Başkan Şirin, "Yeni yönetmelik resmi gazetede. Buna göre 2022 sayılı kanunda değişiklik yapıldı.

Engelli aylıkları 2 grup halinde ödeniyor. Bir tanesi yüzde 40 ve 69 raporu olanlar eylül ayında aylık olarak 503 TL maaş alacaklar. Yüzde 70 ve üzeri raporu olanlar 754 TL aylık olarak maaş alacaklar. Aynı zamanda 65 yaş üstü engelliler ise aylık olarak maaşlarını 629 TL olarak alacaklar. Bu sevindirici haberin engellileri mutlu edeceğine inanıyorum. Hükumetimize ve bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ”şeklinde konuştu. 

Sertaç Özdemir
 

 

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