90 yaşındaki Sabri Baran, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde hayatını sürdürdüğü yıkılmaya yüz tutmuş gecekonduya yıkım kararı çıkınca sokakta kaldı. Baran, yanına aldığı bir yatak ve yorgan ile mahalledeki parkta kalmaya başladı. İki elinin parmakları olmayan ve yürüme zorluğu çekip koltuk değnekleriyle ayakta durabilen yaşlı adam, havaların soğumaya başlamasına rağmen parkta kalmaya devam ediyor.

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Çevredeki vatandaşların yardımlarıyla hayata tutunan yaşlı adamın tek isteği ise İstanbul'da bir huzurevine yerleştirilmek. Baran, hayatta kimsesi olmadığını, hiç evlenmediğini sadece Mardin'de bir kız kardeşi olduğunu, onun da kendisine faydası olmadığını, hayatının son günlerinde perişan olduğunu söyledi.

13 gündür parkta kalan Baran'ın tek isteği sıcak bir çorba ve kafasını sokacağı bir ev.

Fatih Keçe