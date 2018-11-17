Engelli yaşlı adamın tek başına yaşam mücadelesi yürekleri burktu

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesine bağlı Aligör Mahallesinde yaşayan 67 yaşındaki Sadık Akyüz, hiç evlenmediği için tek başına yaşıyor. Yaklaşık 4 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı tamamen kesilen yaşlı adam, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Bir süre sonra bir felç geçiren yaşlı adamın kolları da tutmamaya başladı. Tekerlekli sandalyeyi kullanamadığı için evden de çıkamayan yaşlı adam kendince bir çözüm buldu. Plastik sandalyeyi kullanarak sokak kapısına kadar giden Akyüz, yoldan geçen insanları izliyor.

Soğuk ve tek gözlü bir odada yaşıyor

Yaşlılık, hastalıklar ve engelli durumu nedeniyle çalışamayan yaşlı adama, komşuları sahip çıkıyor. Komşularının verdiği yemeklerle karnı doyan, komşularının evde olmadığı zaman ise çoğunlukla aç kaldığı öğrenilen yaşlı adam, tek gözlü bir odada yaşıyor. Odanın her tarafından ise içeriye soğuk giriyor.

Bir bacağım kesildi, diğer bacağı ve kolları felç

Bacağı kesildikten sonra iki defa tansiyon vurduğu için felç kaldığını söyleyen Sadık Akyüz, ”Şeker hastalığı dolayısıyla bacağımı kestiler. İki defa tansiyon vurdu. İki senenin içerisinde 2 defa felç geçirdim. Ellerim de tutmuyor, kaşık da tutamıyorum. Parmaklarım çalışmıyor. Tekerlekli sandalyeyi de elim tutmadığı için kullanamıyorum. Bende o kuvvet yok. Komşularımın yardımıyla duruyorum. Beni tuvalete götürüp getiriyor” dedi.

"Biz evde olmasak aç kalıyor"

İmkanları olmadığı için yaşlı adama yeteri kadar bakamadıklarını söyleyen komşusu Abuzer Kankıkıç, “Fukaraya bakacak kimsesi yok. Daha önce maaşı vardı, maaşı da kestiler. Şu anda maaşı olsaydı en azından bakacak bir olurdu. Ondan dolayı kimse bakamıyor. Zavallı işte böyle duruyor. Biz de bakamıyoruz. Biz de mağduruz, biz de fakiriz. Çalışmasak aç kalacağız. Biz de ondan dolayı bakamıyoruz. Komşusuyuz ama buna bakacak birinin olması lazım. Biz sürekli bu fukaraya bakamayız. Bakacak biri olsaydı en azından tuvalete götürürdü, yemeğini yapardı, yemeğini verirdi ama bazen aç kalıyor. Biz evde olmadığımız zaman aç kalıyor. Çocukları da yok, kimsesi de yok. Şimdi kimsesi olmadığı için böyle duruyor. Evde tek başına ölüme gidecek. Tekerlekli sandalye var ama onu da tek başına kullanamıyor ama biri tutsa ancak sandalyeye oturtup öyle çıkartabiliriz. Ayağı olmadığı için bir yere de gidemiyor. Dışarıya hava almaya da gidemiyor” şeklinde konuştu.

Ağır engelli raporunun da iptal edildiğini iddia eden komşularından Murat Sungur, “Ben zaten 1 buçuk aydır Şanlıurfa'ya gidip geliyorum ama o raporu alamadım. Rapor Gaziantep'e gitmiş daha bize vermiyorlar. Ben de fakirim, peşine düşüyorum, gidip geliyorum ama daha alamadım. Garibandır, babamın hayrına ben bakıyorum. Para da almıyorum, bir şey de almıyorum. 5 aydır ben ona bakıyorum. Bakan yok, kimsesizdir, fakirdir. Ayağı tutmuyor diye gidip bir köyden tekerlekli sandalye getirdim. Sahibi vefat etmişti, ben gidip getirdim. Buna da binemiyor. Şarjlı bir motosiklet olsaydı çarşıya gidip gelirdi” ifadelerini kullandı.

Kendilerinin yaşlı adama baktığını söyleyen Mehmet Katıtaş, “ Bir abisi vardı, o da vefat etti. Şimdi yalnız kalmış, kimse bakmıyor. Bu adama biz bakmasak kimse de bakmıyor. Bu adam şimdi bu halde. Bir ayağı yok, bir ayağı da yarım tutuyor, sakattır. Onunla da ne tuvalete gidebiliyor ne de bir yere gidebiliyor. Bakıcısı da bizleriz, biz de bakmasak kimse bakmıyor” ifadelerine yer verdi.

Yaşlı adama elinden geldiği kadar yardım eden komşularından Emine Kankılıç ise, “Günah, bakacak kimsesi yok. Bir lokma ekmeği de biz veriyoruz. Evine halı, üzerine ise elbise lazım. Evinde çamaşır makinesi de yok. Evinde ona bakacak kimse yok” diye konuştu.