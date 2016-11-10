Manisa’daki 10 Kasım törenlerine katılan Manisa Bedensel Engelliler Derneği üyeleri törenin bitiminde bir yerde buluşarak sohbet etmek için tekerlekli sandalyeleriyle yola çıktı. Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Konuk sokakta engelli rampasından inmek isteyen engelliler rampa önüne park etmiş bir araç yüzünden kaldırımda mahsur kaldı. Duruma tepki gösteren Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, “Engelli rampalarımızı kapatanlara zihinsel engelli desem yine engelli olarak bize dokunuyor. Bu rampaları kapatarak özgürlüğümüzü kısıtlamalarını kınıyoruz. Onlar için kendi işlerini görmeleri için 5 dakika önemli olabilir ama 5 dakikada bizim için çok önemli. Engelliye geçiş yoksa onlara da geçiş yok. Cezasız kalmayacaklar. Zaten yetkili aramamıza hiç gerek yok. Görmek değil, vicdanlarıyla hareket etmek lazım. Ben değil onlar da olabilirler. Bu özgürlüğümüzü kısıtlamasınlar zaten Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüzün, Trafik Müdürlüğümüzün bu konuda destekleri çok. Aslında polisi aramamıza hiç gerek yok, buraya araç koymamaları lazım. Bir 90 santimetrelik yeri bize çok görmesinler. Manisa’mızda otopark yok diyorlar ama ücretten kaçıyorlar. Aslında otoparkımız çok. Araçlarını otoparka koyacaklar. İnsanlar lükse o kadar alışmışlar ki neredeyse araçlarını evlerinin cümle kapısının önüne koymayı düşünüyorlar. Duyarlı olsunlar, biz yılmayacağız, cezasız da kalmayacaklar. Bedensel engelli arkadaşlarımızla 10 Kasım törenini ardından bir kahve içmeye gidelim derken önümüzdeki rampanın kapalı olduğunu gördük. Geçişimiz yok. Duyarlı vatandaşlar bizi indirirken, araçlarımız kırılıyor, düşürüyorlar, kaldıramıyorlar ve araçlarımızın tamirler de öyle bildikleri gibi anında olacak tamirlerimiz de yok. Lütfen duyarlı olmaya çağırıyorum. Yılmayacağız, Allah’ın izniyle de bize geçiş yoksa onlar da gerisini düşünsünler cezalarını çeksinler.” dedi.

"İnsan gönül yoksunu olmasın..."

Yolun karşı tarafındaki bir aracın da belediye tarafından yapılan dubanın üzerine çıktığına dikkat çeken Yıldız, “Sert plastik dubayı da geçtim, taştan da duba yapsan bir insan gönül yoksunu olmasın her türlü koyar. Yetkilerimiz belediyelerimiz yapıyor, yapmıyor değil. Dubaları resmen kesip aracını koyanlar var. Onu da geçtim derneğimizin önünde de bu hatayı yapanlar var.” şeklinde konuştu. Yetkililerin kendilerine sahip çıktıklarını kaydeden Yasemin Yıldız şunları söyledi: “Bize sahip çıkmayan vatandaşlarımız. Manisa’mızın halkı. Yani bilinçsiz insanlar bunu yapıyor. Yapmasınlar, bunu cezasız bırakmayacağız. Fotoğraflarınızı çekip biz zaten İl Emniyet Müdürlüğüne atıyoruz. Bunlar sanmasınlar cezasız kaldıklarını. Ya kapatmayacaklar ya da cezasız kalmayacaklar.”

Tuğba Köroğlu isimli bir diğer engelli ise rampa önlerine araç konulmasını tamamen insanlık dışı olarak niteleyerek, “Bu aslında bir vicdan meselesi. Önüne ne konulursa konulsun değişen bir şey olmuyor. İnsanlar bunu anlamıyorlar” dedi. Engelli rampası önüne park eden araç sahibine ulaşılmasının ardından aracın çekilmesiyle engelliler yollarına devam etti.