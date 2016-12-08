Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Engelliler Haftası nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bir rehabilitasyon merkezine giden 16 engelli çocukla bir araya geldi. Ak, engelli çocuklarla tek tek ilgilendi. Engelli çocuklar 1 günlüğüne polis olup, kimi kep taktı, kimi polis kıyafeti giydi, kimi ise polis telsizini alıp anons çekti. Polislerin sevgi seliyle karşılaşan engellilerin bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Engelli Ömer Faruk Koç, polis kıyafeti giyince annesi Rabia Koç, hem mutluluktan hem de hüzünden ağladı.

Engelli çocuklara çevik kuvvet polisi bir de gösteri sundu. Polis önce TOMA ile su sıktı. Daha sonra ise çevik kuvvet köpeği "Leon" gösteri sundu. Leon, çanta çalan bir zanlıya saldırıp çantayı geri alma sahnesini canlandırdı. Engelli çocuklar bu anları ilgiyle izledi. Leon’un gösterisinden sonra çocuklar zırhlı araçlara bindi. Bazı çocuklar zırhlı araçlardan telsizle anons yaptı. Rabia Koç, kendileri için çevik kuvvete gelmenin büyük bir sürpriz olduğunu, oğlunu da polis kıyafeti içinde görünce çok duygulandığını belirterek, "Burada hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşadım. Bize bu duyguları yaşattığı için polislere teşekkür ediyorum" diyerek ağladı.