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Engelliler, sadece fotoğraflarını gördükleri Kız Kulesi’nin maketini yaptı

Batman’da 4 ay süren Dekoratif El Sanatları Kursu’na katılan engelliler, sadece fotoğraflarda gördükleri Kız Kulesi’nin maketini yaptı.

Engelliler, sadece fotoğraflarını gördükleri Kız Kulesinin maketini yaptı

01 Aralık 2016 11:07
Engelliler, sadece fotoğraflarını gördükleri Kız Kulesi’nin maketini yaptı - Tıkla İzle

Batman Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur tarafından, Gönüllüler Derneği’nde düzenlenen ve 4 ay süren Dekoratif El Sanatları Kursu sona erdi. Kurstan 20 engelli vatandaş yararlandı. Engelliler, kurs sayesinde, sadece fotoğraflara gördükleri Kız Kulesi’nin maketini yaptı. Gönüllüler Derneği Başkanı Şükran Doğu, engellileri evlerinden çıkararak, sosyal hayatın içerisine sokmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “İş-Kur İl Müdürü Besim Eviz ile Halk Eğitim Müdürü Osman Atmalar’a çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da kendi çabalarımızla kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi. 

Ahmet Kaya isimli kursiyer ise, kurs sayesinde sadece fotoğraflarını gördüğünü Kız Kulesi’nin maketini yaptığını anlatarak, “Biz burada 2 ay içerisinde el becerilerimizi geliştirmeye çalıştık. Hocalarımızla beraber Kız Kulesi’ni, bina maketini ve ahşap oymalardan el çantası yaptık. 2 ay çok kısa süreli bir zamandı. Daha uzun süreli projeler üzerinde çalışmak isteriz” diye konuştu.  

Osman Arslan
 

Etiketler: engelliler, kız kulesi


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