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Engellilere destek sergileri ÇSM'de

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Uluslararası Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen iki sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


02 Aralık 2016 12:33

Engellilerin eğitimine destek olmak amacıyla Çankaya Belediyesi Çengel Kafe, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Biz Olmadan Asla’ sergisi ile İlgi Otizm Derneği ve Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneğinin birlikte düzenledikleri "O’tizm değil, ‘O’ bizim" sergisi, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Elde edilecek gelirin engelli bireylerin eğitimine kazandırılacağı sergilere Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de katıldı. Otizmli çocukların eğitimine katkı amacıyla İlgi Otizm Derneği ile Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği sergiye, 85 ressam serbest çalışmalarıyla katkı sundular.

Sergileri gezen Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Çankaya Belediyesi olarak engellilerle ilgili projelere destek olmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. İlgi Otizm Derneği ve Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği, Çankaya Belediyesinin engellilere yönelik projelere katkı sunmasından dolayı Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner’e sertifika takdim etti. Çengel Kafe çalışanlarının daha önce farklı sergilerde yer bulan fotoğraf çalışmalarına yenilerini eklediği sergiye ZİÇEV ve SERÇEV’li gençler de objektiflerinden çıkan eserlerle eşlik ettiler.

‘Biz Olmadan Asla’ sergisi 5 Aralık’a kadar, "O’tizm Değil ‘O’bizim" sergisi ise 7 Aralık’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilecek.  


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