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Engellilere özel kuaför açıldı

Türkiye’de ilk kez Düzce’de hizmete giren ‘Engelliler Kuaförü’nün açılış töreni Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın katılımıyla yapıldı.

Engellilere özel kuaför açıldı

31 Ekim 2017 23:58

Düzce, sosyal projelerin uygulanması açısından Türkiye çapında ilklere imza atmaya devam ediyor. Türkiye’de ilk kez engellilere özel hizmet vermek üzere kurulan ‘Engelliler Kuaförü’ başta Düzce Valisi Zülkif Dağlı olmak üzere Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ile AK Parti Eski Milletvekili ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva katıldı.

Açılışta kuaförün çalışma sistemi hakkında bilgi alan Vali Dağlı ve Başkan Dursun Ay, engellilerin konforlu hizmet alması için özel olarak tasarlanan sistemi inceledi. İşletme sahibi de yaptığı açıklamada hizmetlerin engellilere yüzde elli indirimle sağlanacağının altını çizdi. Sosyal projelere verdiği öneme dikkat çeken Başkan Ay da “bu fikrin ilk kez Düzcemiz’de uygulanması bizi ziyadesiyle memnun etti. Sosyal projelere destek için her zaman hazırız. Arkadaşları da bu açıdan tebrik ediyor, işlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

Tuncay Türkgülü
 

 

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