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Engelsiz Aslanlar, Andre Vergauwen Cup Şampiyonu

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak adlandırılan Andre Vergauwen Cup'ta şampiyon oldu.

Engelsiz Aslanlar, Andre Vergauwen Cup Şampiyonu

30 Nisan 2017 17:26

Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'nın Toulouse şehrinde düzenlenen kupanın finalinde İspanya temsilcisi Amiab Albacete'yi 63-61 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk periyotunu 15-8, devreyi 31-28 önde tamamlayan Engelsiz Aslanlar, son periyota 47-38 üstün girdi. Maçı 63-61 galip tamamlayan sarı-kırmızılıar böylece Andre Vergauwen Cup'ın şampiyonu oldu.

Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı turnuvada Amiab Albacete'ye uzatmada 61-55 mağlup olmuş; ev sahibi Toulouse'u 80-55 mağlup etmişti, Oldham Owls'u ise 66-54 yenerek yarı finale yükselmişti. Engelsiz Aslanlar, yarı finalde Giulianova'yı 77-71 yenip finale çıkmıştı. 


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