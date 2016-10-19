TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş’ın yazdığı, sanat danışmanlığını Tan Sağtürk’ün üstlendiği dans projesi, “Rüya ve Maskeler”; sanatın engel tanımadığını bütün insanlara haykırıyor. 19 Ekim Salı akşamı 90. Kez sahnelenen dans gösterisi 5 ortopedik engelli, 1 işitme engelli, 7 engelsiz olmak üzere toplam 13 dansçıdan oluşuyor. Ebru Şallı’nın da aralarında bulunduğu dans gösterisinde, engellenerek yaşamaya zorunlu bırakılmış amatör bir dansçının, toplum baskısı olmaksızın, özgürce ve dışlanmadan dans edebilmek için verdiği mücadele anlatıldı. Gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan gösteride görme engelli 2 ve 1 engelsiz sanatçıdan oluşan müzik ekibi eşliğinde sahnelendi.

Toplum baskısı ve duyarsızlığının ancak empati ile aşılabileceğini vurgulayan gösteri, izleyenlere hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu. Yediden yetmişe herkesin engellere olan bakış açısını değiştirmenin amaçlandığı gösteride; engelli vatandaşların günlük hayatta yaşadığı sorunlara dikkat çekiliyor. Gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan “Rüya ve Maskelerin” hikâyesi, birlikte aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığını anlatıyor.