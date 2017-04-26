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Engin Aksoy: 1 yılda 2 milyon Vodafone’luya yaklaşık 70 milyon TL fayda sunduk

Vodafone, mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka işbirliği kampanyası ile son 1 yılda 2 milyon müşterisine yaklaşık 70 milyon TL fayda sağladığını açıkladı.

Engin Aksoy: 1 yılda 2 milyon Vodafoneluya yaklaşık 70 milyon TL fayda sunduk

26 Nisan 2017 10:44

Vodafone, 'Avantaj Cepte' ve 'Vodafone Yanımda' gibi mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiği yüzlerce marka işbirliği kampanyası ile son 1 yılda 2 milyon müşterisine yaklaşık 70 milyon TL fayda sağladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, sunduğu avantajlı programlar ve fırsatlarla abonelerine sevdikleriyle birlikte ücretsiz sinema keyfi, Yemeksepeti’nde indirimli menü fırsatları, Big Chefs’te her gün ücretsiz Türk kahvesi ve sürpriz hediyeler gibi pek çok fayda sağladı.

Ayrıca, Budget’da yüzde 50 indirimli araç kiralama, VIP havaalanı transferi, ücretsiz otopark, harç pulu, havalimanlarında hızlı geçiş ve ücretsiz lounge girişi gibi hizmetlerle Vodafone’luların yolculuk deneyimini iyileştirdiğini bildirdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizi yaptığımız her işin merkezine yerleştiriyoruz. Stratejimiz, her bir müşterimize bizim için değerli olduklarını hissettirmeye, müşterilerimizin sorun ve şikâyetlerini olabildiğince hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmaya dayanıyor. Müşteri memnuniyetinde çıtayı hep yukarı taşıma ve abonelerimize sadece belli dönemlerde değil yıl boyu avantajlar yaşatma hedefiyle hayata geçirdiğimiz Avantaj Cepte ve Vodafone Yanımda gibi mobil uygulamalarımızdan gerçekleştirdiğimiz kampanya ve fırsatlarla son 1 yılda 2 milyon Vodafone’luya yaklaşık 70 milyon TL fayda sunduk. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını mobil teknolojilerle kolaylaştırmaya devam edeceğiz".

Etiketler: Engin Aksoy


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