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Engin Aksoy: 2020’de kurumsal pazarda bulut bilişim pazar büyüklüğü 174 milyar dolara olacak

Türkiye'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Bulut Ödülleri'nde açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "2020’de kurumsal pazarda bulut bilişim pazar büyüklüğünün 174 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yükselen ekonomide Türkiye’nin yer almaması düşünülemez" dedi.


22 Kasım 2016 12:20

Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda Türkiye'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa Bulut Ödülleri'nin açılış konuşmasını yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bulut bilişim pazarının hızla geliştiğini Türkiye'nin de bu ekonomide yer almamasının düşünülemeyeceğini belirterek şunları söyledi: "Hızla gelişen teknoloji dünyasının devrimsel nitelikteki iki gelişmesinden biri bulut bilişim, diğeri ise Nesnelerin İnterneti. Nesnelerin İnterneti alanında yaşanan büyümede özellikle bulut bilişim ve IT altyapıları güçlü birer etken. Büyük veriden, çok sayıda cihazdan ve algortitmalardan doğan ciddi yükü bulut bilişim teknolojileri üstlenecek. 2020’de kurumsal pazarda bulut bilişim pazar büyüklüğünün 174 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yükselen ekonomide Türkiye’nin yer almaması düşünülemez, Türkiye’de toplam bulut pazar büyüklüğünün 4 yılda yaklaşık 3 kat artarak 312 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Vodafone Türkiye olarak bulut bilişim çözümlerimizle çok önemli projeler gerçekleştirdik. Bulut Teknolojileri Üssümüz ile şirketlere yüksek kapasiteli, güvenilir ve uçtan uca hizmet sunuyoruz. Vodafone olarak, dünya çapında son teknolojiyle Türkiye’deki kurumların bugünden yarına hazır olması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, bulut bilişim alanında Avrupa’nın ve Türkiye’nin en önemli organizasyonu EuroCloud’da ödül alan tüm firmaları tebrik ediyorum".
 

Etiketler: Engin Aksoy


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