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Engin Aksoy’dan Note8 açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefonun yakın zamanda ‘Vodafone Çok Satanlar Masası'nda satışa sunulacağını açıkladı.

Engin Aksoydan Note8 açıklaması

24 Ağustos 2017 17:15

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, tüm dünyada eşzamanlı olarak 23 Ağustos’ta düzenlenen ‘Samsung Galaxy Note Unpacked 2017’ etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefonun çok yakında Vodafone Red’e özel ayrıcalıklarla ‘Vodafone Çok Satanlar Masası’nda satışa sunulacağını açıkladı.

Dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirten Engin Aksoy, “Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy Note8’i akıllı cihaz portföyümüze katacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy Note serisinin yeni ürününü çok yakında Vodafone Red ayrıcalıklarıyla Türkiye’ye getireceğiz. Kavrayışı kolaylaştıran eşsiz tasarımı, kilitliyken bile birçok işlevi yerine getirebilen Sonsuz Ekranı ve yetenekleri artırılmış S Pen akıllı kalemi ile öne çıkan cihazın, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı cihazlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 


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