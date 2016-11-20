Diziye verilen "En İyisi Dizi Film Ödülü" almak için sahneye çıkan dizi ekibine söz verilmemesi sonrası aldıkları ödülün geri iade edilmesiyle ilgili konuşan oyuncunun hedefinde özür dilerken bile ukala tavrıyla takılan Okan Bayülgen vardı. Oyuncu, "Okan Bayülgen'den beklenilen sözlerdi. Onun tarzında bir cevaptı" diyerek konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'a Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi dizi' ödülü verilmişti. Ödül alanların tamamına ödülünün takdiminin ardından söz hakkı verilirken dizinin yapımcısı ve senaristi Bozdağ'a konuşma hakkı verilmemesi ve törenin sunuculuğunu yapan Okan Bayülgen'in özür yerine konuya alaycı yaklaşması sosyal medyada büyük tepkiye yol açmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gecenin sunucusu Okan Bayülgen'in de halkın oylarıyla birinci seçilen Diriliş Ertuğrul dizisi ile dalga geçen bir konuşma yapması birçok çevreden tepki almasına yol açmıştı. 'Diriliş Ertuğrul' dizisine yaptığı yorumlarla gündeme gelen Okan Bayülgen, "“Bu benim esprili tutumum, konuşma tarzım. Bundan dolayı da kimse alınmaz. Ben dizinin adını ön plana çıkarmak için tekrar tekrar söyledim. Kimseyi kırmayı istemedim. Kırdıklarım varsa özür dilerim” demişti.