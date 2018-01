Engin Baytar, amatör lig takımına imzayı attı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor, 35 yaşındaki eski milli futbolcu Engin Baytar’ı renklerine bağladı. Kendisi gibi orta saha oyuncusu olan 20 yaşındaki kardeşi Hami Baytar’ın yanı sıra 34 yaşındaki forvet oyuncusu Aydın Çelik de Kdz. Ereğli Belediyespor’a imzayı attı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal’ın makamında düzenlenen imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ünlü futbolcu Engin Baytar, Başkan Uysal’dan 5 numaralı formayı istedi.

Hüseyin Uysal: "Engin takımı şampiyon yapacak"

Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Trabzonspor ve ardından da Galatasaray’da futbol oynadığını hatırlatan Engin Baytar, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın “Televizyonda daha mı büyük görünüyorsun?” sorusuna ise Aydın Çelik, “Televizyon bazı şeyleri büyütüyor” esprisiyle cevap verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, “39 yaşında milli takımda oynayanlar var. Yaşın daha genç. Hedef şampiyonluk. Tabii ki Engin’in gelmesi bize çok ayrı bir kuvvet verecek. Özel bir futbolcu zaten kendisi. Ereğli’ye her ne kadar profesyonellikten üst liglerden gelmekten ziyade futbolu seviyor. Burada da zaten inşallah çok güzel bir sezon geçirecek. Takımı da şampiyon yapacak. Ondan sonra Engin görevini tamamlamış olacak. İnanmasa takımın şampiyon olacağına gelmez” diye konuştu.

Takımı şampiyon yaparsa 6 ay bekleyecek

Kdz. Ereğli Belediyespor’un şampiyon olması durumunda prosedür gereği 6 ay boyunca futbol oynayamayacağının hatırlatılması üzerine Engin Baytar, “Takım şampiyon olursa 6 ay oynayamıyorum” diye cevap verdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Uysal ise “Öğrenmek için soruyorum. Nisan’da şampiyon olduk, Ocak ayına kadar ne olacak. Yani vakit geçiyor. Zaten bir üst lig olduğu için veya bugün Engin’e daha üstlerde yakışır. O arada şampiyon yapmış, hazır üzerine de bir yaz tatili var. 15 maç kendine bakar. Bunlar bence çok şey değil” dedi.

“Para hiç konuşmadım, şampiyon yapıp futbol hayatımı sonlandırmak istiyorum”

12 haftalık fikstürde takımla sahaya çıkacak olan Engin Baytar, transfer sürecini aktardı. Takımı şampiyon yapıp, futbol hayatını sonlandırmak istediğini aktaran Baytar, “İnşallah hayırlısı olsun. Özkan Bey geldi beni ikna etmek için epey uğraş verdi. Ben bu şehri çok sevdim. İnsanların yaklaşımını çok sevdim. Aslında niyetim bırakmaktı futbolu. Ama böyle güzel ortam görünce Özkan ağabey de çok sevdiğim birisi. 12 maç takımla birlikte olmamı istedi. İyi işler yapıp takımı çıkartmamızı istedi. Sonra ilerisini düşünmemi söyledi. Bu teklif bana mantıklı geldi. Buraya açıkçası para için de gelmedim. Para da hiç konuşmadım. Tamamen burada 12 hafta boyunca elimden geldiğince genç arkadaşlara da olsun takıma olsun yardım edip her şeyimizi koyup takımı şampiyon yapıp futbol hayatımı sonlandırmak istiyorum” diye konuştu.

“Taraftar sonuna kadar bizi desteklemelidir”

Kdz. Ereğli Belediyespor’un taraftarının desteğinin sonuna kadar devam etmesini isteyen Baytar, “Taraftara söylemek istediğim tek şey sonuna kadar bizi desteklemeleridir. Takım halinde iyi maçlar olacaktır, elbet zor maçlar da olacaktır ama önemli olan iyi ve kötü zamanda her zaman yanımızda olmaları ve bizi desteklemeleridir. Sabır gösterip, finalde de hep beraber inşallah şampiyon olup birlikte kutlamaktır” dedi.

“Ben de futbolu her zaman sevdiğim için mutlu oldum”

Futbolu her zaman sevdiğini ve bu nedenle de mutlu olduğunu aktaran Baytar, “Büyük takımlarda futbol oynadığının hatırlatılması üzerine Baytar, “Futbol her yerde aynı. Bölgesel amatör olsun, üst ligler olsun futbol her yerde aynı şekilde oynanıyor. Önemli olan futbolu severek yapmak. Tamamen maddi olarak değil, severek yapmak, halı sahalarda da aynı şekilde oynuyoruz. O yüzden futbolun üst seviyesi alt seviyesi bence futbol tamamen sevgi işidir. Sevgiyle yapılan her iş her zaman insanı mutlu eder. Ben de futbolu her zaman sevdiğim için mutlu oldum. Ben futbol oynadığım dönemlerde de gidip halı sahada maç yaptım. Futbolu seviyorum. Tamamen futbola karşı ayrı bir sevgim var. Üst lig, alt lig benim için bir şey ifade etmiyor” diye sözlerini tamamladı.

Hakan Balta ve Mert Nobre’yi konuştular

Engin Baytar, kardeşi Hami Baytar ve Aydın Çelik basın toplantısının ardından gazetecilere poz verdi. Öte yandan Hakan Balta ve Mert Nobre’nin transferlerinin de konuşulduğu toplantıda Başkan Uysal, “Vallahi takım o kadar güzel oldu ki benim bile oynayasım var. Bu takımda leblebi gibi gol atardım” diye konuştu.

Onur Altındağ - Vedat Kılıç