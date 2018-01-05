Engin Baytar, amatör lig takımında ilk idmanına çıktı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor, 35 yaşındaki eski milli futbolcu Engin Baytar’ı renklerine bağladı. Kendisi gibi orta saha oyuncusu olan 20 yaşındaki kardeşi Hami Baytar’ın yanı sıra 34 yaşındaki forvet oyuncusu Aydın Çelik de Kdz. Ereğli Belediyespor’a imzayı attı.

Baytar ve beraberindekiler imza töreni sonrasında Erdemir Stadı’nda ilk idmana çıktı. Kondisyon, çabukluk ve şut çalışması yapan Engin Baytar, taraftarların da büyük desteğini gördü. Tezahüratlar eşliğinde antrenmanını sürdüren Baytar, takım oyuncularıyla da tanıştı.

İmza töreni sonrası Engin Baytar, kardeşi Hami Baytar ve Aydın Çelik’i izlemek için stada gelen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal, “Biz Engin Baytar’ın, Aydın’ın ve Hami’nin gelmesinden son derece memnunuz. Takıma büyük bir güç kattılar. Hedefimiz üçüncü lige çıkmak ve BAL'da şampiyon olmak. İdmanı izledik. Engin’i iyi bulduk, kilo problemi yok, zaten gücü kuvveti de yerinde. Takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kardeşi de inanılmaz bir yetenek. Tahmin ediyorum ileride Süper Lig’de göreceğiz kendisini. Kdz. Ereğli Belediyespor’dan Süper Lig’e yetişeceğini kesinlikle söyleyebiliriz” diye ifade etti.



Onur Altındağ - Vedat Kılıç

