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Engin Baytar amatör lig takımıyla anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı ve milli futbolcu Engin Baytar, BAL takımlarından Ereğli Belediyespor ile anlaştı.

Engin Baytar amatör lig takımıyla anlaştı

04 Ocak 2018 02:11

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Ereğli Belediyespor, Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu 35 yaşındaki Engin Baytar ile anlaştı. Baytar'ın takım arkadaşlarından Zafer Şahin'in antrenörlüğünü yaptığı Ereğli Beleriyespor'a geçen günlerde Baytar'ın 19 yaşındaki kardeşi Hami Baytar da transfer olmuştu.

Transferi duyuran Ereğli Belediyespor, Baytar'ın Cuma günü Ereğli’ye gelerek sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Kulüp sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kdz. Ereğli Belediyespor, Galatasaray'ın eski milli oyuncusu Engin Baytar’la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit Cuma günü, Engin Baytar ile Ereğli’ye gelecek ve Baytar aynı gün, kendisini eflatun-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak." 

Etiketler: Engin Baytar, galatasaray

 

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