Geçirdiği felç nedeniyle 7 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Engin Cezzar, için bir veda ilanı yayınlayan eşi ünlü tiyatrocu Gülriz Sururi "Veda- Engin Cezzar dünyamızdaki yolculuğunu tamamladı. Dilediği gibi dün toprağa karıştı" dedi.

Eskişehir'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin geçen hafta düzenlediği ödül töreninde ‘yılın sanatçısı' ödülünü alan Cezzar'ın eşi Gülriz Sururi, eşinin durumu hakkında şunları söylemişi: "7 yıl önce kalbi ile ilgili ilaçlar içiyordu. Kimseye haber vermeden ilaçları kesmiş. Bu nedenle beyne pıhtı gitti ve felç oldu. 7 yıldır konuşamıyor. Gazete okuyamıyor. Yazmayı, okumayı, oyun oynamayı seven biridir. Tedavi oldu. Kesin bir sonuç alamadık. Zekası, hafızası ve algısı yerinde. Bizimki, büyük bir aşk"

HAMLET'TEN KEŞANLI ALİ'YE

Türk Tiyatrosuna ve Sinemasına büyük emeği geçen Engin Cezzar, Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Drama School'da ve Actors Studio'da eğitim aldı. "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra eşiyle kurduğu Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1963'te, "Gülriz Sururi-Engiz Cezzar Tiyatrosu"nda sergilenen Haldun Taner'in kaleme aldığı "Keşanlı Ali Destanı'ndaki rolüyle hafızalara kazındı. Engin Cezzar-Gülriz Sururi çifti, TRT için çekilen müzikal dizide de rol aldı.

Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu'nda da yer aldı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, "Kaldırım Serçesi" adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Eşi Gülriz Sururi'nin yazdığı "Ayşe Opereti"ni yönetti. Hakkında yazılmış Engin Cezzar'ı Takdimimdir adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.

KİMLİK KARTI

Doğum yeri: İstanbul

Doğum tarihi: 1935

Rol aldığı oyunlar: Kız Tavlama Sanatı, Ayak Takımı Arasında, Keşanlı Ali Destanı, Teneke, Midas'ın kulakları, Hamlet, Otello.

Yönettiği oyunlar: Bir Şehnaz Oyun, Kadı, Yedi Kadın, Budala, Yalan Dünya, Morfin, Kapan, Nikah kağıdı, Güneş de Batar, Ağustos Böceği.

Oynadığı filmler: Sağır Oda, Abdülhamid Düşerken, Hızır Bey, Kaldırım Serçesi, Keşanlı Ali Destanı, Bay Alkolü Takdimimdir.