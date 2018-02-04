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Engin İpekoğlu: '3 puanı hak eden Samsunspor’du'

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Oyunun son bölümünde 3 puanın hak edenin Samsunspor olduğunu düşünüyorum” dedi.

Engin İpekoğlu: 3 puanı hak eden Samsunspordu

04 Şubat 2018 15:56

Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Adana Demirspor ile de aramızdaki puan farkını korumak adına da hayati önem taşıyan bir maçtı. En azından Adana Demirspor ile aramızdaki puan farkını korumuş olduk. Maçtan galip gelseydik farklı şeyler düşünmeye başlayacaktık, yani 25 puana ulaşacaktık. Play-Off'daki takımın puanı da 29 hedeflerimizi de bu doğrultuda revize edecektik. Özellikle oyunun son bölümünde 3 puanı hak edenin Samsunspor olduğunu düşünüyorum. Maç içinde girmiş olduğumuz birçok gol pozisyonu vardı, attığımız gol de bence net goldü. Bundan sonraki süreçte Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Hem Samsunspor hem de Adana Demirspor alt sıralardan uzaklaşır" ifadelerini kullandı. 

Cemil Serezli
 

Etiketler: Engin İpekoğlu, Samsunspor Teknik Direktörü

 

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