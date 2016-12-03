TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Teknik Direktör İpekoğlu, "Attığımız goller vardı kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bir tane dahi pozisyon vermedik. Penaltıdan sonra özellikle ikinci yarıda geriye yaslandık maalesef. İyi oynamadık, ikinci golü de hak ettik diye düşünüyorum. Nedense ikinci golü yedikten sonra oynamaya başladık biraz. İki puanı kaçırdık. Bir an önce kendimizi üst gruba atmak istiyorduk. İleri de bu anlamda bu iki puanı inşallah aramayız" dedi.

İbrahim Aldemir