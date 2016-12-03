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Engin İpekoğlu: 'Bu iki puanı inşallah aramayız'

TFF 1. Lig'de oynanan Bandırmaspor-Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Engin İpekoğlu: Bu iki puanı inşallah aramayız

03 Aralık 2016 18:56

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası Teknik Direktör İpekoğlu, "Attığımız goller vardı kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Bir tane dahi pozisyon vermedik. Penaltıdan sonra özellikle ikinci yarıda geriye yaslandık maalesef. İyi oynamadık, ikinci golü de hak ettik diye düşünüyorum. Nedense ikinci golü yedikten sonra oynamaya başladık biraz. İki puanı kaçırdık. Bir an önce kendimizi üst gruba atmak istiyorduk. İleri de bu anlamda bu iki puanı inşallah aramayız" dedi. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: Engin İpekoğlu


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