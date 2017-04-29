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Engin İpekoğlu: 'İstifa etmeyi düşünüyorum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 4-1‘lik skorla mağlup oldukları Bandırmaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İstifa etmeyi düşünüyorum" dedi.

Engin İpekoğlu: İstifa etmeyi düşünüyorum

29 Nisan 2017 21:21

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Hedefinden uzaklamış bir takımı maça hazırlamak bir hayli zordu. Saha içerinde futbolcular sezon bitmiş gibi oynarsa tabii ki de oyunun da bu şekilde olması çok normal. Neden diye sorduğumuz zaman işin içinden çıkamayız. Futbolcu arkadaşlarımızın sezon sonuna kadar devam etmeleri, bir takım sorunları kenara bırakmaları gerekir diye düşünüyorum. Ama maalesef maçın başlama anından itibaren sezon bitmiş gibi hava içindelerdi. İstifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımızla da görüşüp karar vereceğim” şeklinde konuştu. 

Cemil Serezli

Etiketler: Adana Demirspor Teknik Direktörü, Engin İpekoğlu


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