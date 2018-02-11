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Engin İpekoğlu: 'Puansal olarak alt sıralardan uzaklaştık'

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, “Puansal olarak küme düşme hattından uzaklaştık” dedi.

Engin İpekoğlu: Puansal olarak alt sıralardan uzaklaştık

11 Şubat 2018 23:01

1-0 yendikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından sonraki maç sonu basın toplantısında konuşan İpekoğlu, “Ligdeki puan durumuna baktığımızda, küme düşme hattıyla aramızda 6 puan vardı. Maçı kazanıp, aramızdaki puan farkını 9’a çıkarmak istiyorduk. Puan farkını 9’a çıkardığımızda da başka hedefler belirleyecektik. Şu anda puansal olarak alt sıralardan kopmuş gibi görünsek de Altınordu ve Ankaragücü maçı çok büyük önem arz ediyor. Bugün 2. yarıda oyunsal olarak çok iyi oynamasak bile mücadelelerinden dolayı futbolcularımı kutluyorum. 1-0’dan sonra girdiğimiz 3 gol pozisyonundan 1’ini atabilseydik, son dakikaları stres içerisinde geçirmezdik” diye konuştu.

Erdi Demür
 

 

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