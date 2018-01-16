Enis Berberoğlu hakkında kritik karar!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar’a verdiği iddiasıyla İstinaf Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ikinci celsesi görüldü.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi’nde kapalı olarak görülen duruşmaya tutuklu sanık Enis Berberoğlu Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile katıldı. Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün, Yiğit Acar ve Zeynel Öztürk ile Başbakanlık Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı avukatları Fuat Midas, Ümit Ulvi Canik katılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Sara Kanalka ile Hatice Özay da hazır bulundu.

2,5 saat süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına dosyanın esası hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Sanık Enis Berberoğlu’nun tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Şubat tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlaması için Can Dündar'a verdiği iddiasıyla Enis Berberoğlu hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 20 yıldan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Enis Berberoğlu hakkında “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmış ardından ‘cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususları, sanık lehine takdiri hafifletici sebep’ olarak niteleyen mahkeme, Berberoğlu’nun cezasını 25 yıla indirmişti.

Karara itiraz eden Enis Berberoğlu’nun avukatı İstinaf Kanun yoluna başvurdu. İstinaf mahkemesi, kararı bozarak Berberoğlu’nun yerel mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına hükmetti. İstanbul 14’cü Ağır Ceza Mahkemesi, bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak , dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne iade etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi de Enis Berberoğlu hakkında açılan davanın yeniden görülmesine hükmederek duruşma günü vermişti.

Cenk İşver - Gamze Erdemir

