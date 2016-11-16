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Enis Berberoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından hakkında açılan “siyasal veya askeri casusluk” davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak olan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, “Suçlandığım konu doğru bir haberdir. Bu doğru haberin yazılması için, basılması için, yayılması için ne bedel gerekiyorsa siyasi olarak bu bedeli ödemeye de hazırım” dedi.

Enis Berberoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

16 Kasım 2016 12:11

Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yargılandığı MİT Tırları davası ile bir önceki duruşmada birleşme kararı verilen CHP’li milletvekili Enis Berberoğlu’nun “siyasal veya askeri casusluk” davasının görülmesine bugün başlanıyor. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı oturumda görülecek olan duruşma öncesi, sanık Erdem Gül ve Enis Berberoğlu ile birlikte çok sayıda CHP’li milletvekili basın açıklaması yaptı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki meydanda yapılan basın açıklamasına, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile milletvekilleri Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Engin Altay, Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Muharrem İnce, Cander Yüceer, Ali Özcan, Sezgin Tanrıkulu, Hilmi Yarayıcı, Cemal Okan Yüksel, Mehmet Tüm, Tanju Özcan, Yaşar Tütün, Erdin Bircan, Tur Yıldız Biçer, Bülent Öz, Namık Havutça, Mehmet Göker ve Utku Çakırözer katıldı.

Davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sanık Erdem Gül, “Bu bir gazetecilik davasıdır. Bu haberi yazmanın ödettiği bedeli gösteren bir davadır. Ama sadece bizimle ilgili de değil zaten gazetecilikle ilgili bedel ödemek. Bir süredir çok sayıda gazeteci cezaevinde. Gazeteler kapatılıyor, operasyonlar yapılıyor. O nedenle de bu dava hala bir gazeteciliği savunma davasıdır. Bir süredir gazetecilerin adliyeler ve cezaevleri adeta gazetecilerin iş yeri haline geldi. Bir ana önce gazeteciler adliyeler ve cezaevlerinden çıkarılmalı” dedi.

“GAZETELERİN NORMAL FAALİYETLERİNE DÖNMESİ GEREKİR”

Erdem Gül, geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine yönelik yapılan operasyonu ise “Düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik sistemli operasyonların önemli bir parçası Cumhuriyet’e yönelik operasyon. Bir ana önce bunun sona erdirilmesi ve gazetelerin normal hayati faaliyetlerine dönmesi gerekir” şeklinde yorumladı.

“SUÇLANDIĞIM KONU DOĞRU BİR HABERDİR”

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak olan CHP milletvekili Enis Berberoğlu, “Bugün mahkeme heyetine bana atılan iftiranın gerçek olmadığını anlatma şansına kavuştum. Bundan dolayı gerçekten mutluyum. Tane tane anlatacağım kendilerine . Bu işin medya-ifade özgürlü davası olduğunu, halkın haber alma davası olduğunu, bundan ibaret olduğunu tane tane anlatacağım. Suçlandığım konu doğru bir haberdir. Bu doğru haberin yazılması için, basılması için, yayılması için ne bedel gerekiyorsa siyasi olarak bu bedeli ödemeye de hazırım” diye konuştu.

“CHP OLARAK VEKİLİMİZİN YANINDAYIZ”

CJHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ise “Görülen davanın iddianamesine bakıldığı zaman, bu davanın aslında çöktüğü bir gerçektir. Cumhuriyet Gazetesi davasında Can Dündar ve Erdem Gül ile sayın vekilimiz de aynı davaya dahil edilmiştir. Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan operasyonla birlikte, vakfın başkanı yurt dışında olmasına rağmen gelip Türkiye’de adaletin karşısına çıkmıştır. Yurt dışına çıkan kişi gelmeyebilir ama gelip yüce mahkemenin önüne çıkabiliyor. Sayın vekilimizin bu davayla aynı noktaya getirilmesiyle beraber, CHP olarak sonuna kadar yanında olduğumuzu söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETVEKİLLERİ SALONA ALINMADI

Açıklamanın ardından, sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu ile birlikte CHP’li vekiller duruşmayı izlemek üzere adliyeye girdi. Duruşma salonuna yalnızca sanık Erdem Gül, eşi Aslı Gül sanık Enis Berberoğlu, eşi Oya Berberoğlu ve avukatları alındı. Duruşmanın görülmesine başlandı.

ENİS BERBEROĞLU’NUN 30 YILA KADAR HAPSİNİ İSTİYOR

MİT Tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddia edilen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "siyasal veya askeri casusluk” ve “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Savcılık iddianamenin İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen MİT Tırları dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etmişti.

DÜNDAR VE GÜL’ÜN DOSYASI AYRILMIŞTI

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül, MİT Tırlarına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan mahkum edilmişti. Dündar’ı 5 yıl 10 ay hapse çarptıran mahkeme Gül’e ise 5 yıl hapis cezası vermişti. FETÖ/PDY örgütünün varlığı yönünde henüz bir yargı hükmü olmadığını belirten mahkeme, varlığı yönünde henüz kesin bir yargı hükmü olamayan örgüte yardım şeklinde yüklenen suçtan da herhangi bir hüküm kurulamayacağını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım" suçundan açılan davanın ayrılmasına karar vermişti. İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 21 Eylül 2016 tarihinde görülen duruşmada Enis Berberoğlu hakkındaki dava dosyasının, Can Dündar ve Erdem Gül’ün dava dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti.

Etiketler: Can dündar, Cumhuriyet gazetesi, dokunulmazlık, Enis Berberoğlu


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