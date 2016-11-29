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Enişteleri tarafından bıçaklandılar: 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de boşanma davaları süren kız kardeşlerinin eşi ile tartışan 2 kişi enişteleri tarafından adliye önünde bıçaklandı.


29 Kasım 2016 17:33

Alınan bilgiye göre, kız kardeşlerinin boşanma davasına katılan İsmail U. ile kardeşi Şahin U., duruşmanın ardından Adalet Sarayının yanında bulunan Yargı Sokağı'na geldi. İki kardeş burada kız kardeşlerinin eşi Bayram A. ve kardeşi Ramazan A. ile karşılaştı. Burada iki grup arasından tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Eşi ile boşanma davası süren Bayram A., yanındaki bıçakla İsmail U. ile Şahin U.’yu bıçakladı. Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Şahin U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bayram A. ile Ramazan A., Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Etiketler: bıçaklanma, eskişehir


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