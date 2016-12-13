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Eniştesini 8 yerinden yaralayıp yola atan şahsa müebbet isteniyor

Bursa’da geçtiğimiz mart ayında eniştesini silahla yaraladıktan sonra yola atan sanığa müebbet hapis cezası isteniyor. Sanık, eniştesinin kendisini tahrik ettiğini söylerken, müşteki ise kayınçosunun kendisini kurşunladığını söyledi.

Eniştesini 8 yerinden yaralayıp yola atan şahsa müebbet isteniyor

13 Aralık 2016 10:02

14 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.S. (27), eniştesi S.D. (33) ile tartıştıktan sonra 8 kurşun sıkarak yaraladı. Daha sonra eniştesini araçtan atan A.S., olay yerinin 1 kilometre ötesine aracı park ettikten bir gün sonra meyve bahçesinde saklanırken gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

"Beni tahrik etti"
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı. Eniştesi ile kardeşinin artık ayrı yaşadığını ifade eden A.S., “Eniştem, beni Gürsu’ya davet etti. Pastanede oturduktan sonra ‘Mudanya’ya gidelim’ dedi. Mudanya’da alkol aldım. Eniştem alkol içmiyordu. Ben 35’liki devirdim. Daha sonra kız kardeşimi aralarını düzeltmek için aradım. Bursa’ya gelirken ‘kız kardeşinden boşanacağım. Kimse beni döndüremez’ dedi. Ayrıca yolda bana 2 bira daha aldı. Daha sonra beni tahrik ederek, tabanca çekti. Elindeki tabancayı alarak, ona ateş ettim. Alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum. Arabadan kendisini dışarıya attı. Ben olayın ardından yakalandım” dedi.

"Beni kurşunladı"
Müşteki S.D. ise “Eşimden 45 gündür ayrıydım. Sanıktan aramızı yapmak için talep geldi. Eşimin hamile olduğunu söyledi. Ben de tıbben bunun mümkün olmayacağını söyledim. Mudanya tarafına kendisi beni davet etti. Alkol aldıktan sonra Bursa yoluna çıktık. Kendisi arabada başka bir bayanla mesajlaşıyordu. Yolda inip, tuvalet ihtiyacını giderdi. Ben de müzik dinliyordum. Ardından sanık kapıyı açınca vücudumda acı hissettim. Beni kurşunladı. Şikayetçiyim” şeklinde konuştu.

Daha önce arkadaşını da bıçaklayıp yola atmış
Öte yandan, A.S. 14 Haziran 2014 yılında da 23 yaşındaki S.S. ile otomobilde tartışma yaşamıştı. Tartışmanın ardından kendisine çakı bıçağını çeken S.S.'nin elinden bıçağı alan A.S., sağ bacağından tek darbeyle hafif yaralamış ve şahsı Yalova Yolu Terminal Kavşağı'nda araçtan düşüren şüpheli hızla kaçmıştı. Yaralı halde yolun karşısına geçmek isteyen S.S. ise yere düşünce iki aracın çarpışıp üzerinden geçmesi sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenerek hayatını kaybetmişti.
Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk

 


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