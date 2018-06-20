Diğer
Kategoriler

Eniştesini kurşun yağmuruna tuttu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kişi, baba evine dönen eşini ikna etmek istediği sırada kayınbiraderi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden şahıs hayatını kaybetti.

Eniştesini kurşun yağmuruna tuttu

20 Haziran 2018 14:47

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Bülent Söken 20 yıllık eşinin evi terk etmesi üzerine kayınbiraderi İlhan U.’ya gidip yardım istedi. Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ve eve geri dönmelerini isteyen Söken kayınbiraderine eşi eve döndüğü takdirde her şeyin daha güzel olacağını ve eşinden her şey için özür dileyeceğine dair söz verdi. İlhan U., bunun üzerine eniştesi Söken’e yardımcı olmayı kabul etti ve kız kardeşini eve dönmeye ikna etti. Söken’in eşi eve döndükten kısa bir süre sonra yeniden evi terk etti. Bunun üzerine Bülent Söken yanına annesini de alarak yeniden kayınbiraderinin evine gitti. Eşinin evi terk etmesinden kayınbiraderini sorumlu tutan Söken, kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tarafların tartışması kısa bir süre sonra kavgaya döndü ve kayınbirader İlhan U. tabancasıyla eniştesi Bülent Söken’i kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde hayatını kaybederken kayınbirader ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Derya Evren

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç