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Eniştesini öldüren sanık: Susma hakkımı kullanmak istiyorum

Bursa’da eniştesini öldüren sanık, susma hakkını kullandı.

Eniştesini öldüren sanık: Susma hakkımı kullanmak istiyorum

09 Ağustos 2017 10:06

Geçtiğimiz ekim ayında merkez Nilüfer’e bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cihan S. (32), ev taşıyan eniştesi Serdar Uğurlu’ya (29) 3 el ateş etti. Uğurlu olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

“Tutuksuz yargılanmak istiyorum”
Sanık hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya katılan sanığın ablası ve hayatını kaybeden şahsın eşi Nilüfer Uğurlu, babası Selim Uğurlu ve ağabeyi Sinan Uğurlu, sanığa tepki gösterdi. Bunun üzerine Uğurlu’nun yakınları mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Yaşanan olaylardan sonra psikolojisinin bozulduğunu ifade eden sanık, “Ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Şuanda konuşmak istemiyorum. Bir sonraki duruşma savunma yapacağım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi.
Sanığın ablası ve hayatını kaybeden Uğurlu’nun eşi Nilüfer Uğurlu ise, kardeşinden şikayetçi olduğunu, en ağır şekilde cezalandırılmasını ve psikolojik rahatsızlığının olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanmasını, gelmeyen şahitlerin zorla getirilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk 


 


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