Malatya’da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşanan olayda E.İ., tartıştığı eniştesi İlhan B.’yi kalbinden 4 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.İ. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Bu arada kaynı tarafından öldürülen İlhan B.’nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Battalgazi ilçesi Taşpınar Mezarlığında toprağa verildi.

Yakup Arkın