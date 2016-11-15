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Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

Malatya’da tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eniştesini öldüren zanlı tutuklandı

15 Kasım 2016 15:20

Malatya’da Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşanan olayda E.İ., tartıştığı eniştesi İlhan B.’yi kalbinden 4 kez bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan E.İ. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

Bu arada kaynı tarafından öldürülen İlhan B.’nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Battalgazi ilçesi Taşpınar Mezarlığında toprağa verildi.

Yakup Arkın

Etiketler: Malatya


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