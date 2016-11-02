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Enkaza gömülen köpek 35 saat sonra canlı çıkarıldı

İtalya'nın Perugia kenti yakınlarında pazar sabah meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremden 35 saat sonra bir köpek enkaz altından itfaiye ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı.


02 Kasım 2016 10:42

Can kaybı yaşanmayan depremin merkez üssü Norcia'da yapılan enkaz tespit çalışmalarında itfaiye ekibi, inlemeleri duyulan köpeğin yerini tespit etti. Enkaz altında un ufak olmuş duvar parçalarının içine gömülmüş halde bulunan köpek 1 saat süren bir operasyonla kurtarıldı. İtalya Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu (ENPA) tarafından bakım altına alınan ve 'Ulisse' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda hasar gören evlerden yaklaşık 5 bin evcil hayvan kurtarıldı. 

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: Enkaza gömülen köpek, Perugia


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