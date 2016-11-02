Can kaybı yaşanmayan depremin merkez üssü Norcia'da yapılan enkaz tespit çalışmalarında itfaiye ekibi, inlemeleri duyulan köpeğin yerini tespit etti. Enkaz altında un ufak olmuş duvar parçalarının içine gömülmüş halde bulunan köpek 1 saat süren bir operasyonla kurtarıldı. İtalya Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu (ENPA) tarafından bakım altına alınan ve 'Ulisse' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda hasar gören evlerden yaklaşık 5 bin evcil hayvan kurtarıldı.

Burak Ortahamamcılar