Can kaybı yaşanmayan depremin merkez üssü Norcia'da yapılan enkaz tespit çalışmalarında inlemeleri duyulan köpeğin yerini itfaiye ekibi arama kurtarma köpeği tespit etti. Enkaz altında un ufak olmuş duvar parçalarının içine gömülmüş halde bulunan köpek 1 saat süren bir operasyonla kurtarıldı. ENPA (İtalya Ulusal Hayvanları Koruma Kurumu) tarafından bakım altına alınan ve 'Ulisse' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarda hasar gören evlerden yaklaşık 5 bin evcil hayvan kurtarıldı.