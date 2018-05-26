Enlighted’ı satın alan Siemens, akıllı bina teknolojilerinin kapsamını genişletecek

Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalar için akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi olan ve merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Enlighted Inc. şirketini satın alıyor. Gelişmiş dijital sensör sistemlerini pazara sunan Enlighted, akıllı bina sektörünün başarılı oyuncularından biri olarak faaliyet gösteriyor. Her iki şirket de satın alma işleminin finansal detaylarını açıklamama kararı aldı. İşlemin 2018’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Enlighted, Siemens Industry Inc.’nin yüzde yüz iştiraki olacak ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak yönetilecek.

Enlighted, ticari gayrimenkuller için dünya standartlarında bir IoT platformu oluşturarak bu alanda teknoloji lideri oldu. Platformda çoklu-fonksiyonlara sahip sensörler, dağıtık işlem sistemi, platforma özel ağ ve yazılım uygulamaları yer alıyor. Enlighted’ın platformunun en kritik özelliği, verileri güvenli bir şekilde buluta aktaran akıllı sensörler. Ayrıca platform daha düşük enerji tüketimi, daha verimli alan kullanımı, daha iyi çevre yönetimi ve mülklerden daha fazla yararlanma imkanı sunuyor.

Siemens Bina Teknolojileri CEO’su Matthias Rebellius konuyla ilgili olarak, "Enlighted, verinin gücünden yararlanarak çoklu-sensörlere dayalı bir IoT platformu geliştirdi ve böylece akıllı binalarda devrim niteliğinde, güçlü bir etki oluşturdu. Bu satın almayla birlikte biz de akıllı bina sektöründe dijitalizasyona liderlik etme konusundaki kararlılığımızı göstermiş oluyoruz" dedi.

Enlighted Inc. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Joe Costello da satın almayla ilgili olarak ise "Siemens’in global iş ortağımız olmasıyla, akıllı bina teknolojilerimizin uluslararası pazarlarda benimsenmesini ve inovasyon hızımızı artıracağız" ifadelerini kullandı.