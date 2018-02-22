Entegra ile satışlarınızı artırmanın yolları

Neden Entegra?

Pazaryeri Entegrasyonları

Entegra'ya girilen ürünleriniz N11, Gittigidiyor, Hepsiburada, Akakçe, Trendyol, Çiçeksepeti-Mizu, Epttavm, Zebramo ve Sanalpazar a listelenir ve tüm siparişleriniz Entegra 'dan yönetilir.

E-ticaret B2C ve B2B Entegrasyonları

Entegra ile mevcut kullandığınız veya paketlerimiz içinde gelen Eticaret siteleriniz, pazaryeri mağazalarınızla beraber tek panelden yönetilir.

Stok Sipariş ve Fatura Yönetimi

Entegra'da hem ürünlerinizin stoklarını tutabilir hem de gelen siparişlerinizin Faturalarını veya E-Arşiv Faturalarını topluca kesebilirsiniz.

Tedarikçi XML Entegrasyonları

Entegra'ya kendi stoklarınızın dışında tedarikçilerinizin Xml'lerini de tanımlayabilir, pazar yerleri ve sitenizde otomatik olarak güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Google ve Karşılaştırma Siteleri Entegrasyonu

Ürünleriniz, E-ticaret sitenizden otomatik olarak Google Merchant, Cimri, Akakçe, Bilio vb. sitelerde yayınlanır. Böylece E-ticaret satışlarınızı da arttırabilirsiniz.

Muhasebe Entegrasyonları

Muhasebe programları (Logo, Mikro, Akınsoft, Eta, Netsis, Nebim, Vega, Dia, Nethesap) ile ürün ve siparişlerinizin çift taraflı anlık entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.

Rekabet Analizi ile Otomatik Fiyatlandırma

Entegra ile N11, Gittigidiyor ve Hepsiburada için listelediğiniz ürünlerin Entegra tarafından rekabete göre otomatik fiyatlandırılmasını sağlayabilirsiniz.

Hızlı Ürün Ekleme

Entegra'ya yeni ürün eklerken dilerseniz Resim, Açıklama vs bilgileri girmeden ürün bilgilerinin bulunduğu sitenin linkini girerek bu bilgilerin otomatik dolmasını sağlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Entegrasyonu

Entegra ürün havuzunda bulunan ürünleriniz Instagram, Twitter, Facebook hesaplarınızda otomatik ve periyodik olarak paylaşılır, sosyal medya mağazalarınızdan aldığınız siparişler Entegraya otomatik işlenir.

Entegra ile eticarete yeni bir adım atın. Tüm ürünlerinizi tek bir panelden yöneterek tüm internet satış platformlarında ürünlerinizi listeleyin.

Pazaryeri Entegrasyonları

Ürünlerinizi Entegra ya girin, ürünleriniz N11 Entegrasyonu, Gittigidiyor Entegrasyonu, Hepsiburada Entegrasyonu, Epttavm Entegrasyonu, Akakçe Entegrasyonu, Mizu Entegrasyonu, Çiçeksepeti Entegrasyonu, Trendyol Entegrasyonu, Zebramo Entegrasyonu, Sanalpazar Entegrasyonu ile sitelerindeki mağazalarınız aynı anda yayınlansın.

Eticaret Entegrasyonu

Entegra ya girdiğiniz ürünler mevcut internet siteniz ile de entegre olarak Opencart Entegrasyonu, Magento Entegrasyonu, Tsoft Entegrasyonu, Projesoft Entegrasyonu, Kobimaster Entegrasyonu, Ticimax Entegrasyonu, İdeasoft Entegrasyonu, Platinmarket Entegrasyonu, Shopphp Entegrasyonu ile bu alt yapılı sitelerinizde de otomatik olarak yıyınlanır ve güncellenir. Dilerseniz Entegra size ücretsiz bir eticaret sistemi de sağlamaktadır.

Sipariş Fatura Entegrasyonu

Tüm internet platformlarından gelen siparişler Entegra ya otomatik olarak düşerek tüm platformdaki ürün stokları güncellenir. Tüm gelen siparişlerin faturaları tek tuş ile toplu bir şekilde kesilebilir.

Eihracat Entegrasyonu

Entegra ya girdiğiniz ürünleri Eihracat entegrayonları ile toplu bir şekilde Rusya Ozon.ru Entegrasyonu, İran Bamilo.com Entegrasyonu, Almanya Ebay Entegrasyonu, Fransa Cdiscount.com Entegrasyonu, Ukrayna Rozetka.ua entegrasyonu ile yurtdışında ki pazaryerleri sitelerine listeleyebilir. Böylece markanızın ve ürünlerinizin globalleşmesini sağlayarak dah karlı ve daha geniş kitlelere ürün satabilirsiniz.

Erp / Muhasebe Entegrasyonu

Muhasebe programı kullanıyorsanız Entegra muhasebe programınızdaki ürünleri otomatik olarak alarak internet sitelerine listeler ve 5 dk bir günceller. Gelen tüm siparişleri tekrar muhasebe programına otomatik olarak cari kart ve sipariş kartı açarak oluşturur. Size sadece faturayı yazdırmak kalır. Entegra aşağıdaki muhasebe programları ile entegre çalışabilmektedir.

Yeni Entegrasyonlarımız

Akınsoft Wolvox Entegrasyonu, Mikro Entegrasyonu, Logo Go Entegrasyonu, Tiger Entegrasyonu, Nebim Winner V3 Entegrasyonu, Eta Sql Entegrasyonu, Paraşüt Entegrasyonu, Sentez Entegrasyonu, Link entegrasyonu, N11pro entegrasyonu, 1V1Y Entegrasyonu, Amazon Entegrasyonu, Evidea Entegrasyonu

Kaynak : www.entegrabilisim.com