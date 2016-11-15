Bursa’nın Yıldırım ilçesi Umurbey Mahallesi’nde İnsan Kaynakları Sorumlusu Sahibi Nazlı Acar’ın 6 aylık Scottish Fold cinsi İskoç kedisi hemcinslerine göre biraz farklı. Gümüş isimli erkek kedi, yumak çözmek ya da lazer ışığının peşinden koşmak yerine televizyon başına geçip belgesel izlemeyi tercih ediyor. Belgesel programı çıktığında 125 ekran televizyonun karşısına oturan Gümüş, sahibi Nazlı Acar’ın tüm çabalarına kulak asmayıp kanal değiştirilene kadar televizyon başından ayrılmıyor.

"EVLİLİK PROGRAMLARINI İZLEMİYOR"

Kedisinin belgesellere olan ilgisini tesadüfen fark ettiğini anlatan Nazlı Acar, “Belgesel kanalı açıldığında hemen televizyonun karşısına geçiyor. Hayvan belgeseli çıkınca önünden alamıyorum. Önüne en sevdiği mamaları koyuyorum yemek bile yemiyor. Oyuncak atıyorum oyuncaklarını görmezden geliyor. Bitene kadar televizyon başından ayrılmıyor” dedi. Kedinin sadece belgesellere özellikle de hayvan belgesellerine duyarlı olduğunu anlatan Acar, “Gündüz kuşağının en meşhur evlilik programlarını izletiyoruz, onları izlemiyor. Biraz alışsa programa gönderip kendisi için eş arayacağız ama sevmiyor o tür programları kuş belgeselleri çıktığı zaman soluksuz izliyor. Sırf Gümüş’ün bu ilgisi yüzünden belgesel kanallarının çok olduğu bir yayın kuruluşuna geçtik” dedi.

SCOTTISH FOLD HAKKINDA

1961 yılında İskoçya’ da, William Ross adlı bir çiftçi tarafından keşfedilmiştir. Düz kulaklı bir kedi tarafından dünyaya getirilen Scottish Fold Kedisinin babası, bilinmeyen bir ırktır. Bu nedenle genetik kökeni hala bulunamamıştır. 1966 yılında küçük ve içe doğru kıvrık kulak yapısı nedeniyle, diğer kedilerden kendini ayıran Scottish Fold , GCCF (Governig Gouncil of the Funcy) tarafından kayıt altına alınmıştır. Kıvrık kulak yapısının genetik bir bozukluk olduğu ortaya çıkan Scottish Fold Kedisinin, kaydı bu nedenle iptal edilmiş olsada, daha sonra Amerika’ya götürülerek üretme ve yetiştirme işlemleri başlatılmıştır.

Scottish Fold, insanlarla ilişkileri son derece iyi olan çok sempatik bir kedi cinsidir. Kısa sürede bulunduğu ortama uyum sağlar. Onu yetiştirmek çok kolaydır ve ailede herkese sevecen yaklaşır, kendini sevdirir. Sahibiyle oyun oynamaktan çok hoşlanan Scottish Fold kedileri, kendi başlarına kaldıkları zamanlarda dahi sıkılmazlar oyun oynarak vakit geçirirler. Scottish Fold Kedisine bol miktarda oyuncak temin etmek gerekir.