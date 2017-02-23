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Enuygun.com CEO'su Çağlar Erol: "2017’de hedef 5 yeni pazar"

2016'da yurt dışında 3 ülkeye açılan Enuygun.com, 5 yeni ülkeye daha girerek global bir marka olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enuygun.com CEOsu Çağlar Erol: &quot;2017de hedef 5 yeni pazar&quot;

23 Şubat 2017 13:45

Enuygun.com, 2017'de çevrimiçi seyahat alışverişinde Türkiye pazarında güçlenmenin yanı sıra, 5 yeni ülkeye daha girerek global bir marka olmayı hedeflediklerini duyurdu. Şirketin CEO'su Çağlar Erol, "5 yıl önce girdiğimiz uçak bileti pazarında, kısa sürede Türkiye'nin en büyük çevrimiçi uçak bileti acentası olduk. Dünyada çevrimiçi seyahat alışverişi giderek artıyor. 2015 yılında 560 milyar dolar hacme sahip olan bu pazarın, 2017'de 760 milyar doları bulması bekleniyor. Türkiye'de de çevrimiçi alışverişte seyahat harcamaları en yüksek paylardan birini alıyor. Biz de bu gelişmeleri değerlendirerek yurt dışı markamızı oluşturduk. Wingie ile Almanya pazarına girdik. Çok kısa sürede de İngiltere hatta ABD pazarında da bilinen bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.

"Geçen yıl 3 milyon kişi bizden bilet aldı"

Tüketicilerin uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve güvenilir siteleri tercih ettiğini söyleyen Erol, "Geçtiğimiz yıl 3 milyondan fazla bilet satışı gerçekleştirdik. 2 milyon kişi mobil uygulamalarımızı indirdi. 24 saat satış destek ekibimizle, yolculuk öncesi ve sonrası bilgilendirici maillerimizle en uygunu sunmaya çalışıyoruz. Türk halkının sevdiği Enuygun.com'un uçak biletindeki gücünü, dünyaya Wingie markasıyla taşıyacağız. 2017 yılı Almanya, İngiltere ve ABD'de de Wingie markasıyla büyüyeceğimiz bir yıl olacak. 5 yeni ülkeye daha teknolojimizi ve hizmet kalitemizi taşıyarak en az 5 milyon uçak bileti satmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Çağlar Erol, enuygun.com


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