Enuygun.com’dan 'Bilet İptal Güvencesi'

Türkiye’nin önemli uçak bileti satış sitesi Enuygun.com, uçak seyahatlerini planlarken kendinizi güvence altında hissetmenizi sağlayarak seyahatte yeni bir dönem başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 'Bilet İptal Güvencesi' ile uçak bileti satın alan kullanıcılar, promosyonlu ya da promosyonsuz her uçak biletini, hiçbir açıklama istemeksizin, hangi sebebe bağlı olursa olsun, uçağın kalkmasından 3 saat öncesine kadar iptal hakkı sundu. Biletini iptal edenlere Generali Sigorta güvencesi ile bilet tutarının yüzde 90’ı iade edilecek.

Bilet iptal güvencesi hizmetinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Enuygun.com CEO’su Çağlar Erol, "Kullanıcılarımızdan gelen talep doğrultusunda böyle bir hizmet başlattık. Artık uçak bileti satın alırken aniden gelişen planlar yüzünden biletim yanar endişesi taşımanıza gerek kalmayacak. Enuygun.com ve Generali Sigorta işbirliği ile hizmete sunulan bilet İptal Güvencesi ile uçuşa 3 saate kadar bile iptallerde bilet tutarının yüzde 90’ı iade alınabilecek. Yüzde 100 büyüme gerçekleştirdiğimiz sektörde seyahat planlarınızı kolaylaştıracak çözüm ve uygulamalar ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Enuygun.com’un 10. yılını kutlayacağı 2018 yılı için önemli hedefler koyduk. Şirket olarak büyürken Türkiye turizmine ve ekonomisine katkı sağlamaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Enuygun.com ve Generali Sigorta işbirliği ile gerçekleşen Bilet İptal Güvencesi hizmetinin tanıtım toplantısında söz alan Generali Sigorta Genel Müdürü Maurizio Pescarini de “Sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımı Generali Sigorta’yı, Enuygun.com için ideal iş ortaklığı haline getirdi.Generali olarak 150 yılı aşkın zamandır Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz ancak çok kanallı yaklaşımımız ve sunduğumuz hizmetlerle aynı zamanda en yenilikçi şirketlerin de arasındayız.

'İnsanların yaşamlarını aktif olarak koruma ve iyileştirme' vizyonumuzla aynı doğrultuda olarak Enuygun.com ile ortaklığımız yerinde ve erişilebilir çözümler sunmayı hedeflediğimiz stratejimizin ideal bir adımını temsil ediyor. Bu ortaklık, özellikle Enuygun.com müşterilerine tamamen online sigorta hizmetleri verilerek her iki tarafın da Generali Sigorta’nın teknoloji platformundan faydalanmasını sağlıyor. Ortaklığımız kapsamında bilet iptali güvencesi sunarak Generali Sigorta’nın seyahat sigortası ile birlikte kullanıcılara Enuygun.com üzerinden alınan uçak biletlerinin koşulsuz iade imkanını tanıyoruz. Tamamen self servis olan ürünün bu kadar kısa sürede piyasaya sürülmesi, zengin taahüt deneyimimiz ve müşteri merkezli kullanım tasarımı sağlayan güçlü uluslararası varlıklarımız ve teknik kabiliyetimiz sayesinde mümkün oldu. Bu yeni hizmetin Enuygun.com müşterileri tarafından çok beğenileceğinden ve seyahat pazarında yeni bir standart belirleyeceğinden eminim. Generali Sigorta olarak Türkiye pazarında bütünleşik dağıtım modelimiz üzerinde sunulacak yenilikçi çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bilet iptal sigortası çalışma sistemi

Sigorta için yapılması gereken; bileti satın alırken, ekranda çıkan 'Bilet İptalli Seyahat Sigortası' seçeneğini işaretlemek. Böylece satın aldığınız bilet iptal güvencesi altına alınıyor. Sadece bilet alım aşamasında seçenek olarak sunulan seyahat sigortası primini ödeyerek; promosyonlu veya promosyonsuz, yurt içi ve yurt dışı tüm biletlerde kullanabilecek. İlk kez sadece Enuygun.com kullanıcılarına özel olarak sunulduğu belirtilen bu güvence, Generali Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ile birlikte verilecek.