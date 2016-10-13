Uçakla seyahat eden yolcular için en önemli konuların başında uygun fiyata bilet bulmak ve satın almak geliyor. Türkiye'nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com'un Seyahat Analisti Murat Ekinay, bu konuda ilk akla gelenin aylar öncesinden aramalara başlamak olsa da uzmanların önerilerine kulak vererek her zaman daha ucuza uçak bileti bulunabileceğini söyledi.

"Uzmanlara göre en önemli konu tarih seçimi"

Türkiye'de satılan her 3 yurt içi uçak biletinden birinin satışını gerçekleştiren Enuygun.com'un Seyahat Analisti Ekinay'ın açıklamasına göre uçak biletini daha ucuza almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında zamanlama geliyor. Biletinizi alırken seyahat edeceğiniz tarihler yaz tatili, yılbaşı veya bayram gibi dönemlere denk geliyorsa uygun fiyatlı bilet bulmanız zorlaşacaktır. Eğer tam zamanlı bir işte çalışıyorsanız ve seyahat için programınızı resmi tatillere göre ayarlamanız gerekiyorsa, biletinizi havayollarının dönemsel olarak biletleri satışa sunduğu zamanlarda almaya çalışın. Örneğin kış dönemi için biletler satışa çıktığında yılbaşı ve yarıyıl tatili biletinizi erkenden satın alabilir ve bu sayede sınırlı sayıda sunulan fırsatları yakalayarak uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

"Doğru zamanda doğru yere uçun"

Ekinay açıklamasında "Zamanlama konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise rota seçimi. Örneğin Antalya, Bodrum ve Dalaman gibi yaz turizmi ile öne çıkan bölgelere Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında seyahat ederseniz bu dönemde bu bölgelere yoğun talep olduğu için yüksek tutarlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Örneğin yaz sezonunda özellikle bayram tatili gibi özel günlere denk geldiğinde gözde turizm merkezlerine uçak bileti fiyatları bir kişi için tek yön 300-400 TL'ye kadar yükselebiliyor. Eğer bu bölgede hava şartlarının tatil için neredeyse yaz ayları kadar elverişli olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerini tercih ederseniz bu tutar 40-50 TL'ye kadar düşebiliyor. Yani neredeyse onda bir oranında bir kazanç söz konusu. Buna bir de otel ve transfer bedellerindeki farklar eklenince kazancınız çok daha yüksek olabilir. Hatta yaz döneminde sadece bir tatil için ayırmanız gereken bütçe ile biri ilkbaharda biri de sonbaharda olmak üzere bir yılda iki tatil birden yapabilirsiniz. Türkiye genelinde uçak biletlerinin en ucuz olduğu dönemler ise Mart ayı ile Nisan'ın ilk günleri. Bu dönemde Trabzon'dan Gaziantep ve Nevşehir'e birçok noktaya daha uygun fiyatlarla uçabilirsiniz" diye konuştu.

"Kampanyaları takip edin"

Biletin aylar öncesinden alınmadıysa yine de uygun fiyata bilet bulunabileceğini söyleyen Ekinay, "Bunun için havayolu firmalarının belirli dönemleri kapsayan kampanyalarını takip edin. Hem yerli hem de yabancı havayolu şirketleri yurt içinde ve dışında birçok noktayı kapsayan avantajlı kampanyalar düzenliyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri ise süre. Genellikle kampanya ilan edildikten sonra birkaç gün içinde biletinizi satın almanız gerekiyor. Bu nedenle havayolu kampanyalarından erken haberdar olmak önemli. Güncel kampanyaları zaman kaybetmeden öğrenmek için Enuygun.com'da bulunan kampanyalar sayfasını takip edebilir veya haftalık olarak gönderilen seyahat bültenine kayıt olabilirsiniz. Kampanya döneminde kampanya dışı zamanlara kıyasla Londra, Paris ve Roma gibi Avrupa'nın en sık tercih edilen destinasyonlarına alacağınız uçak biletinin yarı fiyatına hatta belki daha da ucuza bilet bulabilir ve satın alabilirsiniz" şeklinde konuştu.