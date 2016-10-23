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Enver Baytan Hoca vefat etti

91 yaşındaki ilahiyatçı, emekli vaiz Enver Baytan Hoca vefat etti.

Enver Baytan Hoca vefat etti

23 Ekim 2016 11:39

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Enver Baytan Hoca taburcu olduktan sonra evinde hayatını kaybetti.

Enver Baytan Hoca'nın cenaze namazının, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi.

ENVER BAYTAN HOCA KİMDİR?
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ömerler köyünde dünyaya gelen Enver Baytan Hoca, milli ve manevi gençliğin yetiştirilmesinde önemli katkılarda bulundu.

Kendisini Enver Baytan Yerebatan diye takdim eden Baytan Hoca 8 yaşında hafızlığa başladı. 1942 yılında İstanbul’a gelerek Gönenli Mehmet Efendi’den talim dersleri aldı.

70 yıl boyunca kürsülerden vaaz verdi. Emekli olduktan sonra da yakın zamana kadar fahri olarak Küçükayasofya Camii’nde vaaz verirken, inme (felç) geçirdi.

Yayınlanmış 17 kitabı bulunan Baytan Hoca TV5'te yayınlanan Gönül Sohbetleri programında günlük hayatta karşılaşılan sorunlara, fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf birikimleri ışığında değerlendirmelerde bulunuyordu. Uzun bir süre de Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulundu.  

Etiketler: Enver Baytan


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